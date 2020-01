Ecatombe migranti nel Mediterraneo: 1300 morti annegati in mare (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Mediterraneo, anche nel 2019, si è confermato un enorme cimitero per i migranti annegati mentre cercavano di raggiungere l’Europa. Una vera e propria Ecatombe di migranti. Il Mediterraneo si è inghiottito quasi 1300 disperati che cercavano di raggiungere l’Europa con barconi il più delle volte improvvisati. Rispetto al 2018 sono state minori le morti … L'articolo Ecatombe migranti nel Mediterraneo: 1300 morti annegati in mare proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

