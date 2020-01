Eboli, tentativo di furto allo sportello bancomat UniCredit (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa) – Sono i carabinieri di Eboli ad indagare su un tentativo di furto avvenuto nel corso della notte appena trascorsa allo sportello bancomat della banca UniCredit in via Giovanni Amendola. Il sistema di allarme ha consentito di fermare il piano dei malviventi che avevano fatto esplodere lo sportello ma non sono riusciti ad estrarne denaro. Il sistema di video sorveglianza ed allarme ha consentito l’arrivo delle forze dell’ordine in maniera tempestiva. È evidente il tentativo di estrarre la cassetta contenente i soldi, con la struttura del bancomat completamente divelta. Sul posto anche il nucleo anti sabotaggio e artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza l’area. I ladri hanno usato esplosivo per far saltare lo sportello. Ed anche l’analisi sul sistema utilizzato sarà utile alle indagini per tentare di risalire agli ... Leggi la notizia su anteprima24

