Donna muore di meningite nel Bresciano, scatta l'allarme (Di sabato 4 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Il secondo decesso per meningite nel Bresciano dall'inizio di dicembre. Una Donna di 48 anni è morta nella giornata di venerdì. L'Ats Bergamo attiva un piano di vaccinazione straordinaria Secondo decesso per meningite tra Bergamo e Brescia tra dicembre e gennaio: è allarme. Una Donna di 48 anni, Marzia Colosio, residente a Predore che lavorava in un paesino confinante con Villolongo, nel Bergamasco, è morta venerdì 3 gennaio agli Ospedali Civili di Brescia. Aveva avvertito uno strano malessere la sera di Capodanno ma nulla che potesse far pensare ad un epilogo drammatico. Tuttavia, il giorno successivo, le condizioni di salute della Donna sono precipitate irreparabilmente tanto che si è reso necessario il ricovero in ospedale nel giro di poche ore. La diagnosi è stata pressoché impietosa: meningite fulminante. Per la 48enne, madre di due figli, non c'è ... Leggi la notizia su ilgiornale

