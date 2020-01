Discarica a Monte Carnevale, Raggi valuta dietrofront: Regione Lazio pronta a commissariare Roma (Di sabato 4 gennaio 2020) Prima la sindaca ha indicato a Tragliatella il sito per la nuova Discarica a Roma. Poi ci ha ripensato e ha optato per Monte Carnevale. Adesso, con il M5s spaccato in Comune, al Campidoglio e nei municipi, valuta il dietrofront. Stanca di questo infinito balletto e con la chiusura di Colleferro alle porte, la Regione Lazio sta pensando di commissariare Roma. Leggi la notizia su roma.fanpage

