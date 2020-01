Diletta Leotta e l’addio nostalgico: “In bocca al lupo” -FOTO (Di sabato 4 gennaio 2020) Diletta Leotta, addio malinconico via Instagram. La conduttrice ha postato un messaggio sentito attraverso il proprio profilo Instagram. Diletta Leotta saluta Mauro Camoranesi. “In bocca al lupo per la tua nuova avventura mister”, scrive nostalgica la conduttrice di DAZN. Perché l’ex centrocampista argentino, naturalizzato italiano e campione del mondo nel 2006, è infatti diventato il … L'articolo Diletta Leotta e l’addio nostalgico: “In bocca al lupo” -FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

