Dieta detox: come bruciare i grassi dopo le feste (Di sabato 4 gennaio 2020) I principi della Dieta detoxModificate lo stile alimentareModificate lo stile di vitaRiducete l'utilizzo di farmaciBevete moltoDormite a cicli regolariFate la saunaFate stretchingPro e ControProControEsempio di Dieta detoxSono previste più colazioniPranzoMerendaCenaPrima di dormireAmmettiamolo, durante questi giorni di festa ci siamo lasciati andare a qualche eccesso e il surplus di calorie ingerite fa fatto (inevitabilmente) lievitare il girovita. Perdere quei chili accumulati durante pranzi e cenoni non è semplice, ma un buon inizio potrebbe essere quello di seguire una Dieta detox, un regime utile per depurare l’organismo dalle tossine e perfetto per migliorare lo stato di salute in generale. Una Dieta detox ha molti i pro, ma anche qualche contro. Nella gallery qui sopra abbiamo crcato di spiegare, nel dettaglio, il suo funzionamento, senza dimenticare però la cosa più importante: ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : Dieta detox: come bruciare i grassi dopo le feste - infoitsalute : Dieta per dimagrire, acqua e cibi detox: ecco quali - FraBeppe : Dopo giorni di bagordi, dieta detox ..... -