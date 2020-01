Dieta con momordica per tenere sotto controllo la glicemia (Di sabato 4 gennaio 2020) tenere sotto controllo la glicemia è molto importante ai fini della salute. Fondamentale a tal proposito è scegliere bene quello che si mangia. I cibi che permettono di migliorare i valori glicemici sono diversi e tra questi è possibile citare la momordica. Conosciuta anche con il nome di momordica charantia, appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae ed è annoverata tra i frutti più amari al mondo. Tipico delle aree tropicali e subtropicali del pianeta, questo frutto è prodotto da una pianta che si inerpica in una maniera molto simile a quella della vite. Viene raccolto attorno a settembre, possibilmente prima che raggiunga il culmine della maturazione. Tra i motivi per cui vale la pena aggiungerlo alla Dieta è possibile ricordare la presenza di nutrienti preziosi per la salute come le fibre, i flavonoidi (in particolare luteina e zeaxantina), le vitamine (troviamo soprattutto ... Leggi la notizia su dilei

