Di Maio in vacanza mentre tirano venti di guerra (mondiale?): è polemica per le foto in aeroporto del ministro grillino (Di sabato 4 gennaio 2020) polemica sul ministro Di Maio, fotografato in aeroporto a Madrid e bersagliato da Gasparri su Twitter. Per il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il ministro degli esteri Luigi Di Maio non ha diritto a vacanze: con un tweet ha condannato le foto del ministro in aeroporto con la fidanzata Virginia Saba. Sul noto social … L'articolo Di Maio in vacanza mentre tirano venti di guerra (mondiale?): è polemica per le foto in aeroporto del ministro grillino NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

BughiTamtam : RT @DiGeralt: Morte Soleimani, tensioni in tutto il mondo e di maio è in vacanza con la fidanzata di facciata. Cazzo je frega a lui, mica… - VuDux88 : RT @DiGeralt: Morte Soleimani, tensioni in tutto il mondo e di maio è in vacanza con la fidanzata di facciata. Cazzo je frega a lui, mica… - messorina52 : RT @parcesepulto: Di Maio in vacanza in Spagna mentre scoppia la terza guerra mondiale e io mi sento in colpa se passo dall'uscita senza ac… -