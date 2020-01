Dakar - Al via la nuova edizione in Arabia Saudita (Di sabato 4 gennaio 2020) Il conto alla rovescia è praticamente agli sgoccioli: ancora poche ore e prenderà il via la 42 edizione della Dakar che, per la prima volta nella sua storia, sarà interamente disputata in Arabia Saudita. Un cambio di continente che segna linizio della terza era del rally raid più famosa al mondo. Unedizione da record, con 543 partecipanti che partecipano su 351 veicoli iscritti in cinque categorie: auto, moto, camion, quad e SSV (Side by Side Vehicle).Una dura prova. Sono oltre 7800 i chilometri di percorso, di cui 5000 di prove speciali, da affrontare in 12 tappe. A differenza delle passate stagioni, tutte le categorie affronteranno lo stesso percorso. Guardando la mappa, sarà come vivere una Dakar a due facce: la prima parte del percorso sarà caratterizzata principalmente da sterrati e una presenza maggiore di rocce, tipicamente presenti nel versante occidentale del paese, mentre la ... Leggi la notizia su quattroruote

