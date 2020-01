Dakar 2020, tutti i mezzi sbarcati a Jeddah: trasferimento su nave italiana, domani inizia il Rally Raid (Di sabato 4 gennaio 2020) La Dakar 2020 scatterà domenica 5 gennaio, il prestigioso Rally Raid si correrà in Arabia Saudita fino al 17 gennaio: deserto, dune sabbiose, sterrato, rocce saranno lo scenario di questa grande classica del motorsport che per la prima volta nella storia sbarca in Medio Oriente. Il trasferimento in blocco di tutti i mezzi che saranno protagonisti è stata completato con successo da parte di una nave italiana di proprietà dell’armatore Ignazio Messina. Si tratta di 140 moto, 72 auto, 45 camion, 43 ssv, 20 quad, 300 mezzi di assistenza e 10 elicotteri sbarcati a Jeddah direttamente dalla nave Jolly Palladio. Il carico ha occupato ben cinque chilometri lineari di spazio stiva, al termine dell’evento tutti i mezzi saranno reimbarcati sempre sulla nave italiana alla volta di Marsaglia. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’armatore all’Ansa: “Siamo orgogliosi ... Leggi la notizia su oasport

