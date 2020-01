Cristina Plevani esclusa dal Grande Fratello VIP: lo sfogo su Instagram (Di sabato 4 gennaio 2020) Avete fatto arrabbiare Cristina Plevani. Non vi ricordate di chi stiamo scrivendo? Non pensate proprio chi sia? Tornate indietro di una ventina d’anni, aprite i vostri ricordi tra i cassetti del passato e pensate alla prima edizione del Grande Fratello. Lei era la bagnina che fu per un breve momento fidanzata di Pietro Taricone e che il primo Grande reality della storia della televisione lo vinse, ottenendo una notevole popolarità, non sapendola però gestire. Il risultato è stato che Cristina Plevani è stata completamente ignorata da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip. E tutta la sua rabbia l’ha espressa come fanno oggi tutti: su Instagram. D’altra parte quando vedi inseriti nel cast anche Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese, che parteciparono in passato, la prima vincitrice ha ragione a pensare «E io? Dove sono finita?». Perché Salvo e ... Leggi la notizia su cronacasocial

