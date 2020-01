Cristiano Ronaldo deluso – Futuro in Bundesliga (Di sabato 4 gennaio 2020) Il portale “calciomercato.it” scrive in merito al clamoroso addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per raccogliere la sfida di vincere in una nazione diversa: “L’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stata fin qui positiva ma non del tutto come ci si aspettava alla vigilia. Il fenomeno portoghese infatti non è riuscito fin qui a replicare i numeri spaventosi della sua avventura al Real Madrid, soprattutto in Champions League dove con i ‘Blancos’ è sempre stato un fattore determinante per i successi dei ragazzi di Zidane. Una leggera involuzione che secondo quanto riportato da ‘DonBalon’ potrebbe anche portare all’addio alla Juventus per provare una nuova avventura in un altro campionato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato. Stando a ... Leggi la notizia su forzazzurri

