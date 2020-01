Crisi Usa-Iran ultime notizie 4 gennaio: nuovo raid statunitense in Iraq, ucciso comandante filo-Iran (Di sabato 4 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran ultime notizie 4 gennaio 2020 Ore 07.10 – nuovo raid Usa in Iraq, ucciso un comandante delle milizie filo-Iran – Un nuovo raid aereo degli Stati Uniti a nord di Baghdad, in Iraq, ha provocato la morte di un comandante del gruppo paramilitare filo-Iraniano Hashed Al Shaabi. Secondo quanto riportano i media Iraniani, dovrebbe trattarsi di Shibl al Zaid, leader di una milizia filo-Iraniana, le Brigate Imam Ali, che sono una costola delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu). Qui l’articolo completo. Crisi Usa-Iran: le ultime notizie del 4 gennaio 2020 Sale la tensione tra Usa e Iran dopo l’uccisione del potente generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) in un raid condotto su ordine diretto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l’aeroporto di Baghdad nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. Soleimani era una delle ... Leggi la notizia su tpi

vaticannews_it : #3gennaio, #Iran Il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,… - caffeopinione : Questione di scala. Se sei sotto elezioni e rischi, in Italia facciamo un bonus, un reddito di cittadinanza o crei… - nagaio33 : RT @fortestgump: Italia che affronta crisi internazionale con #DiMaio Ministro degli Esteri è come andare ai rigori con grande Evaristo Bec… -