Crisi Usa-Iran: Salvini elogia Trump per il raid che ha ucciso Soleimani, ma nel 2014 attaccava Obama per i bombardamenti in Siria (Di sabato 4 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran: Salvini elogia Trump, ma nel 2014 attaccava Obama Salvini elogia Donald Trump per aver ordinato il raid in cui è stato ucciso a Baghdad il generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo), innescando la Crisi tra Usa e Iran, ma ai tempi di Obama la pensava diversamente. Poche ore dopo la morte di Soleimani, infatti, l’ex ministro dell’Interno ha scritto sui suoi social: “Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà”. Tuttavia, a molti non è sfuggito il fatto che il leader della Lega nel 2014 la pensava diversamente. Il 15 settembre 2014, infatti, Matteo Salvini scriveva sul suo profilo Facebook: “Altro che “primavera araba”, quel ... Leggi la notizia su tpi

