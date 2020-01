Crisi Usa-Iran: quali sono i rischi per i militari italiani che si trovano in Iraq (Di sabato 4 gennaio 2020) Usa Iran: quali sono i rischi per i militari italiani che si trovano in Iraq quali sono i rischi per i militari italiani che si trovano in Iraq alla luce della Crisi tra Usa e Iran, scoppiata dopo l’uccisione del generale Iraniano Soleimani (qui il suo profilo)? È la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore di alta tensione in Medio Oriente. L’Italia, infatti, al momento ha dispiegato in Iraq oltre 1000 militari, la cui sicurezza, ora, potrebbe non essere più garantita. I rischi maggiori sono per la cosiddetta Task Force 44, un contingente di truppe speciali dell’esercito italiano che opera tra Baghdad e il nord del Paese con base operativa a Kirkuk. Dopo l’uccisione del generale Iraniano Soleimani in un raid Usa e la morte di un comandante delle milizie sciite irachene Hashd al Shaabi, la situazione potrebbe presto degenerare proprio per la presenza ... Leggi la notizia su tpi

