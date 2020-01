Crisi in Libia, Di Maio in Egitto l’8 gennaio: il giorno prima missione Ue a Tripoli. La corsa contro il tempo della diplomazia europea (Di sabato 4 gennaio 2020) Luigi Di Maio è stato invitato dal ministro degli Esteri egiziano Same Shoukry al Cairo l’8 gennaio per una riunione sulla Libia, secondo quanto riferiscono fonti della Farnesina. L’appuntamento potrebbe così aggiungersi a quello già ventilato nei giorni scorsi a Tripoli, quando Di Maio e i ministri degli esteri europei dovrebbero arrivare in Libia in una missione Ue concordata con il governo di Al-Serraj per «una soluzione alla Crisi libica politica e non militare». I dettagli degli incontri però sarebbero ancora in fase di definizione. Nella telefonata tra Di Maio e il collega egiziano, il ministro italiano ha ribadito: «L’attivo e comune impegno dell’Unione Europea in Libia per raggiungere una complessiva soluzione politica della Crisi», mentre le truppe del generale Haftar continuano a tenere sotto assedio il centro di Tripoli e sono intanto attese le truppe turche, ... Leggi la notizia su open.online

ivanscalfarotto : Grande preoccupazione per il voto del Parlamento di Ankara sull'intervento in Libia. La #Turchia contribuisce in co… - ItalyMFA : Colloquio telefonico tra Min.@luigidimaio e MAE ???? Shoukry. Ribadito attivo e comune impegno dell’#UE in Libia per… - bettape : RT @ItalyMFA: Colloquio telefonico tra Min.@luigidimaio e MAE ???? Shoukry. Ribadito attivo e comune impegno dell’#UE in Libia per soluzione… -