Costiera, Condacons denuncia Regione: “Punteggi sbagliati” – VIDEO (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Il mare della sua città natale lo ricarica: il 74enne Carlo Rienzi, avvocato e presidente nazionale Codacons, sprigiona energia quando riempie di contenuti la provocatoria frase “tempo dieci anni e la Costiera amalfitana scomparirà”. Con il Presidente Regionale Codacons Enrico Marchetti e l’Ingegnere Nello Nazaria, illustra il manifesto affisso e dice: “La ripartizione dei fondi della Regione Campania non ci trova d’accordo. L’articolo 11 del bando fa riferimento a dei criteri di attribuzione punteggi determinanti i finanziamenti sulla base della popolazione residente. Criteri che il Codacons ritiene siano stati disattesi”. Spiega: “Praiano e Amalfi, con popolazioni rispettivamente di 2mila e 5mila abitanti hanno ottenuto punteggi alti mentre Cetara e Tramonti, nella stessa fascia per numero di residenti, hanno avuto la metà. Come il ben ... Leggi la notizia su anteprima24

