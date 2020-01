Cosmi al Perugia e quell’aneddoto con Oddo – FOTO (Di sabato 4 gennaio 2020) Cosmi succede ad Oddo sulla panchina del Perugia: i destini dei due allenatori si incrociano ancora a distanza di quasi quattro anni – FOTO Serse Cosmi è ufficialmente il nuovo allenatore del Perugia. Il tecnico ha preso il posto di Massimo Oddo, esonerato dal club umbro nelle scorse ore. I destini dei due allenatori si incrociano nuovamente dopo quasi quattro anni. Nel giugno 2016, infatti, i due, rispettivamente alla guida di Pescara e Trapani si affrontarono in uno scontro-promozione in Serie A. Alla fine ebbe la meglio l’ex campione del Mondo, che a fine partita andò a complimentarsi con Cosmi, rincuorandolo. Visualizza questo post su Instagram Non è un momento qualunque. È la sera del 9 giugno 2016: Massimo Oddo compie un miracolo storico portando in Serie A il suo Pescara, ma al triplice fischio (prima di festeggiare) si dirige ... Leggi la notizia su calcionews24

