Cos’ha detto la cinese al Papa prima dello schiaffetto?

Forse la cinese che ha strattonato il Papa non aveva tanto torto a farlo. Perché, a quanto pare, nella sua foga, ha lanciato una di quelle emergenze che il suo governo, il regime comunista, non le avrebbe mai permesso di esprimere. E peccato che i due, causa i limiti della lingua, non si sono capiti. «Aspetta! Aspetta! Prenditi cura del popolo cinese. Stanno perdendo la fede!». Avrebbe pronunciato queste parole la fedele cinese che ha strattonato Papa Bergoglio la notte di San Silvestro. Eppure il messaggio che è passato è un altro. Quello più veloce, più netto. Quello che ha fatto prendere in giro sia la sconosciuta cinese che il famosissimo Papa. Destini che si sono incrociati, ma si sono incontrati male, mettendo in secondo piano quella che potrebbe essere una vera emergenza anticattolica e antireligiosa in ...

