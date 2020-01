Cosa serve davvero ai giovani per trovare lavoro: alcuni buoni propositi per il nuovo decennio (Di sabato 4 gennaio 2020) Gig-politic: si potrebbe definire così la strategia adottata in questi anni dai vari governi in Italia contro la disoccupazione giovanile. Una politica fatta di piccole riforme a scadenza, di incentivi a breve termine, di interventi cuscinetto mai inseriti in un progetto di revisione più ampio. Così come la gig-economy, l’economia dei lavoretti, ha contribuito a dare una sterzata spesso illusoria all’economia nazionale nei correnti anni di stagnazione, così la politica delle “riformette” e dei bonus si è nutrita di dati momentanei, basati su alcuni risultati a breve termine che non sono sopravvissuti alla prova del tempo. «La ripresa registrata in questo ultimo anno nel nostro Paese ha voluto dire in larga misura un’impennata del lavoro povero», ha spiegato a Open Tania Scacchetti, segretaria confederale della Cgil. «Si registrano meno ore lavorate, ... Leggi la notizia su open.online

