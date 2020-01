Conferenza stampa Nicola: «Tanti cambiamenti in 17 anni ma la passione è la stessa» (Di sabato 4 gennaio 2020) Conferenza stampa Nicola, le parole del nuovo tecnico del Genoa alla vigilia del match contro il Sassuolo in programma domani (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Davide Nicola è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro il Sassuolo: «Non vedo l’ora, sono curioso di vedere cosa sapranno fare in campo i miei ragazzi. Azzeriamo tutto e ripartiamo. Mi aspetto una squadra fisica e qualitativa, che sa palleggiare e ripartire. Dovremo essere bravi a capire i loro punti deboli. Non guardo il calendario, voglio i punti». LE PRIME SENSAZIONI – «È il quinto giorno dal mio arrivo, le impressioni sono positive e funzionali al momento delicato che stiamo vivendo. Nutro un grande senso di appartenenza per questo club. In 17 anni sono cambiate tante cose, ma la passione è la stessa». PARAGONE CON IL CROTONE – «A Crotone avevo ... Leggi la notizia su calcionews24

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - CagliariCalcio : Il DS Carli in conferenza stampa ?? - AntoVitiello : AC Milan comunica che la Conferenza stampa dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic si terrà venerdì 3 gennaio a Casa Milan alle ore 10. -