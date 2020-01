Conferenza stampa Juric: «Mercato? L’accordo è che nessuno vada via» (Di sabato 4 gennaio 2020) Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona alla vigilia della partita in trasferta contro la Spal Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Spal di Semplici. Ecco le parole del tecnico gialloblù: PARTITA – «La SPAL gioca in casa, loro cercheranno di vincere come noi. È importante per noi quanto per loro, è presto per fare previsioni. È una squadra che da anni gioca in modo simile. Cercano sempre di migliorarsi, hanno fatto bene a Torino. Sarà come al solito una partita pericolosa». Mercato – «Quando le cose non vanno bene gli allenatori cercano sempre scuse. Un po’ distrae, può influire perché sono tutti umani. Bisogna essere forti come gruppo, alcuni reagiscono in un modo, altri diversamente. Per noi allenatori non è il massimo. Quello ... Leggi la notizia su calcionews24

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - DAZN_IT : Ibrahimovic è tornato al Milan per fare la differenza ???? La conferenza stampa dello svedese è su Milan TV, disponi… - OfficialASRoma : LIVE: la conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaTorino -