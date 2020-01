Conferenza stampa Inzaghi: «Obiettivi? Ragioniamo partita dopo partita» (Di sabato 4 gennaio 2020) Conferenza stampa Inzaghi, ecco le parole dell’allenatore della Lazio alla vigilia della partita del Rigamonti contro il Brescia Tutto pronto in casa Lazio per la prima partita del 2020 che sarà domani al Rigamonti di Brescia. Alla vigilia il tecnico Inzaghi è intervenuto in Conferenza stampa. Ecco le sue parole. MATCH – «Il nostro pensiero deve essere quello di essere consapevoli e umili perché le insidie sono dietro l’angolo e veniamo da quindici giorni di pausa. Domani è una partita insidiosa quindi bisognerà una gara da vera Lazio e voglio il 120% da quelli che scenderanno in campo». CATALDI – «Per la formazione ho il dubbio di Cataldi che ha avuto un risentimento. Ieri l’ho visto abbastanza bene soprattutto quando avevamo il possesso. Il ragazzo stamattina alla fine della seduta mi ha detto di sentirsi bene, cercherò di valutare insieme allo staff ... Leggi la notizia su calcionews24

