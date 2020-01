Confartigianato Avellino: “Contributi alle imprese, bene la Regione Campania” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiConfartigianato plaude alla Regione Campania per i contributi alle piccole e micro imprese operanti nei settori dell’artigianato e del commercio. Sul Burc sono stati pubblicati gli avvisi. Uno dei quali dedicato alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro. Un altro è dedicato alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio per accrescere la competitività delle imprese attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro. Infine, 5 milioni di euro sono riservati ai finanziamenti alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore del ... Leggi la notizia su anteprima24

Confartigianato Avellino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Confartigianato Avellino