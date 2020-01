Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, 16.959 posti autorizzati: le ultime novità sul bando (Di sabato 4 gennaio 2020) Il bando di Concorso Ordinario Infanzia e Primaria potrebbe essere pubblicato a stretto giro. Fonti non ufficiali indicano il mese di febbraio. Il Miur sta effettuando dei test per l’inserimento e la compilazione delle domande sulla piattaforma Polis e sta terminando i conteggi dei posti disponibili per i prossimi anni scolastici. In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso Ordinario Infanzia e Primaria per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato avviato il Concorso per 16.959 posti. Le assunzioni verranno così organizzate: 10.624 posti per l’anno scolastico 2020/2021; 6.335 per l’anno 2021/2022. I concorsi ... Leggi la notizia su leggioggi

PortalEducatori : #educatori (Concorso ordinario secondaria, si può partecipare max a 4 procedure. Il caso della classe A23) -… - carlopiana : @antonioripa @Anontoprotest È associato con abilitazione a ordinario. Ma come si diceva, per diventarlo occorre un concorso. - Anontoprotest : @antonioripa Ha l'abilitazione, ottenuta con 3 voti favorevoli su 5 in Commissione. Non significa che sia però un o… -