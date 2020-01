Colonnese sul Napoli: ”Contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly” (Di sabato 4 gennaio 2020) Colonnese: Inter e Lazio hanno meritato le posizioni che occupano in classifica. E lo stesso si può dire, in negativo, anche per il Napoli Francesco Colonnese, ex difensore di Inter, Lazio e Napoli, ha parlato a Radio Sportiva delle sue due ex squadre e di calciomercato. Queste le sue parole: SU Inter, Lazio E Napoli “Questa prima parte di campionato ha detto che Inter e Lazio hanno meritato le posizioni che occupano in classifica. E lo stesso si può dire, in negativo, anche per il Napoli” Colonnese SUI PROSSIMI MATCH DEL Napoli. ”Le prossime due partite diranno in che condizione sono gli azzurri, durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare, ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly”. SULL’Inter ”L’Inter è allenata bene e ha gli occhi di chi non vuole mai perdere, in Champions però è manca la cattiveria ... Leggi la notizia su forzazzurri

