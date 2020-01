Collina di Giovi in fiamme, scoperto il motivo del rogo (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si è chiarita la dinamica del vasto fronte di fuoco che ieri pomeriggio ha tenuto con il naso all’insù turisti e cittadini a Salerno, perché la Collina in fiamme e l’alta colonna di fumo che partiva da Giovi era visibile anche da Piazza della Concordia, come mostra la foto scattata proprio nel centro della città. A generare le fiamme il tentativo di un contadino di bruciare, in un fondo di sua proprietà situato nella frazione Collinare di Giovi Montena, sterpaglie ed erbacce al fine di ripulire l’area. L’anziano, ad un certo punto, ha però perso il controllo del fuoco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Salerno per spegnere il rogo che sono riusciti a mettere in sicurezza l’area. L'articolo Collina di Giovi in fiamme, scoperto il motivo del rogo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

