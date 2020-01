Coalizione Usa anti-Isis ridimensiona operazioni in Iraq. Migliaia di iracheni al funerale di Soleimani (Di sabato 4 gennaio 2020) La Coalizione internazionale a guida Usa che sostiene le truppe irachene nella lotta all'Isis ha ridimensionato le operazioni "per ragioni di sicurezza". Lo ha annunciato un funzionario della difesa Usa all'indomani del raid che ha portato alla morte del generale iraniano Qassem Soleimani e i suoi luogotenenti iracheni. "Eseguiremo operazioni limitate contro lo Stato islamico con i nostri partner che potranno sostenere i nostri sforzi", ha affermato il funzionario. "Abbiamo aumentato la sicurezza e le misure difensive nelle basi irachene che ospitano le truppe della Coalizione", ha aggiunto. Intanto, Migliaia di iracheni sono scesi in piazza a Baghdad per il funerale del leader militare iraniano Qassem Soleimani, del capo delle milizie sciite irachene Abu Mahdi al-Muhandis e delle altre persone uccise ieri Usa in Iraq.Anche il premier iracheno, Adel Abdul-Mahd, ha partecipato al ... Leggi la notizia su ilfogliettone

