Classifica Eurolega basket 2020: Olimpia Milano in zona play-off dopo la vittoria sullo Zenit (Di sabato 4 gennaio 2020) Si è concluso il girone dell’Eurolega 2020, la massima competizione europea di basket. Si sono disputate le prime diciassette partite dell’infinito torneo continentale e siamo dunque arrivati al giro di boa di una manifestazione estenuante, logorante e appassionante visto l’elevato livello tecnico che garantisce ogni settimana. Le prime otto Classificate della regular season si qualificheranno ai playoff, la fase a eliminazione diretta che spedirà poi quattro formazioni alla Final Four dove verrà assegnato il titolo. La corsa per un posto al sole è ufficialmente partita, ci sono tante squadre in lotta per accedere alla post-season e l’Olimpia Milano ha tutte le carte in regola per puntare in alto dopo aver fallito l’obiettivo nelle ultime stagioni. I ragazzi di Ettore Messina sono reduci dalla soffertissima vittoria contro il fanalino di coda Zenit San Pietroburgo, la ... Leggi la notizia su forzazzurri

