Clarissa Marchese ha svelato il nome della bambina che porta in grembo (Di sabato 4 gennaio 2020) A settembre, Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne e vincitrice di Miss Italia, ha annunciato tramite il mondo social, di essere incinta. Ha deciso di farlo attraverso una bellissima immagine, in riva al mare, nella quale suo marito Federico Gregucci, le bacia il pancino! Ha accompagnato il post con la seguente frase: “Possiamo finalmente gridarlo al mondo. Federico ed io amiamo già alla follia il bimbo o la nostra bimba” . Clarissa e Federico si sono conosciuti durante la trasmissione televisiva Uomini e Donne e a marzo del 2019, si sono sposati. Le loro nozze sono state molto criticate, perché ritenute troppo lussuose. Clarissa sì è infuriata ed ha pubblicato delle parole offensive contro coloro che l’avevano giudicata, ma si è poi scusata pubblicamente ed ha confessato di esserci rimasta male per i cattivi commenti dei fan. Dopo quest’ultima ... Leggi la notizia su bigodino

