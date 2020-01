Clamoroso – De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli! (Di sabato 4 gennaio 2020) Clamoroso – Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di vendere il Napoli Clamoroso – Aurelio De Laurentiis potrebbe privarsi del Napoli ma tutto è legato al cammino del Bari. E’ quanto si legge in una ricostruzione di Milano Finanza, in cui si fa un quadro sulle capacità di fare calcio dei presidenti di serie A. Il Presidente del Napoli ha chiuso 10 bilanci in utile su 15, l’ultimo di 29 milioni di euro per un saldo positivo di 128 milioni “a riserva” grazie alle plusvalenze. Nel 2018 ha rilevato il Bari e punta al ritorno in serie A ed in quel caso, visto anche il feeling con Napoli che sta venendo a mancare, Aurelio De Laurentiis potrebbe scegliere di liberarsi del Napoli. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Arek Milik – Accordo vicinissimo col Napoli fino al 2024 Il Napoli mette nel mirino Kumbulla del Verona Calciomercato – De ... Leggi la notizia su forzazzurri

