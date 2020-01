Cina, epidemia misteriosa di polmonite virale: scatta l’allerta negli aeroporti (Di sabato 4 gennaio 2020) Allerta in Cina per una epidemia di polmonite virale di origine sconosciuta che ad alcuni ricorda la Sars (Sindrome respiratoria acuta grave), virus che anni fa ha provocato centinaia di decessi e un allarme globale. In diversi aeroporti è scattata un'allerta che riguarda i voli provenienti da Wuhan. Leggi la notizia su fanpage

sten_lomonaco : RT @LUIGIVACCARO5: EPIDEMIA SUINA IN CINA - LUIGIVACCARO5 : EPIDEMIA SUINA IN CINA - followbenetazzo : EPIDEMIA SUINA IN CINA L'idea di Pechino di allevare i maiali in hotel multipiano -