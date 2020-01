Cina, allerta per misteriosa epidemia: decine di infettati da polmonite virale (Di sabato 4 gennaio 2020) Le autorità cinesi hanno avviato le indagini circa una misteriosa epidemia di polmonite. Il virus ha infatti colpito e infettato dozzine di persone nella città di Wuhan. Secondo quanto riportato dalla BBC, i casi confermati finora sarebbero 44, 11 dei quali son considerati dalle autorità “gravi”. La notizia ha indotto Singapore e Hong Kong a intensificare i controlli sui viaggiatori in entrata e in uscita. Si sarebbe infatti presto diffusa la paura di un’epidemia su larga scala, grave come la Sars, che tra il 2002 e il 2003 provocò oltre 700 morti in tutto il mondo, ma ebbe origine in Cina. Lo spettro della Sars sulla nuova epidemia Su internet si è subito diffusa la paura, insieme alle speculazioni su possibili legami fra la Sars e questa nuova misteriosa polmonite. La polizia ha perfino arrestato 8 persone per aver postato online del materiale con false informazioni. La ... Leggi la notizia su thesocialpost

