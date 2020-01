Che fine ha fatto Marina Graziani? L’ex velina di “Striscia la notizia” ritorna in Tv [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) Marina Graziani è entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima. Era il 1996 e aveva 19 anni quando, insieme a Roberta Lanfranchi e poi accanto ad Alessia Mancini dimostrava il talento sul bancone di “Striscia la notizia”. Dopo ben tre stagioni del Tg satirico ha continuato a lavorare nell’ambiente televisivo conducendo diversi programmi e facendo la testimonial per diverse campagne pubblicitarie. Ma la voglia incondizionata di esprimersi e conoscere altre realtà, ha portato la ex velina ad intraprendere nuove strade. Ha iniziato infatti a lavorare dietro le quinte dell’ufficio stampa di alcuni eventi e come digital PR. Una donna che crescendo ha dato spazio alle sue passioni. Consapevole di quanto fosse fondamentale approfondire ogni suo interesse, l’ha portata ad aprire successivamente un blog sul fitness. Grazie al blog ha partecipato a non poche ... Leggi la notizia su velvetgossip

