Che fine ha fatto Amanda di Melrose Place? Oggi irriconoscibile [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) Heather Locklear a distanza di anni appare davvero irriconoscibile. L’amatissima Amanda di Melrose Place non sembra più quella di un tempo, e il cambiamento non dipende certo dal normale trascorrere del tempo. Gli abusi di droga e alcool, uniti a qualche ritocco di troppo, sembrano aver trasformato la bellissima attrice. Heather Locklear era Amanda nella serie cult degli anni Novanta Melrose Place (soap-opra andata in onda dal 1992 al 1999). L’attrice, entrata inizialmente nel cast come personaggio occasionale per poi diventare una dei protagonisti fissi, Oggi ha 58 anni. Ricordala meravigliosa e raggiante aiuterà certo a ‘digerire’ il fatto che la sua vita, purtroppo, una volta terminata la soap è andata incontro ad un brutto declino. Tutta colpa di alcol e droghe che l’hanno costretta a tornare in rehab almeno cinque volte. Una lotta lunga anni, quella di ... Leggi la notizia su velvetgossip

