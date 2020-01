Challenger Bendigo 2020: l’avversario di Jannik Sinner al 2° turno. Bye iniziale per l’azzurro (Di sabato 4 gennaio 2020) Jannik Sinner è pronto per fare il proprio esordio stagionale, l’azzurro farà il suo debutto nel 2020 al Challenger di Bendigo: incomincia il nuovo anno per l’altoatesino che in Australia cercherà di farsi largo in modo da raccogliere punti importanti per il ranking prima di partecipare agli attesissimi Australian Open. Il 18enne ha usufruito di un bye iniziale e dunque esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra il finlandese Emil Ruusuvuori e l’indiano Ramkumar Ramanathan. Il nordico partirà con tutti i favori del pronostico e dovrebbe essere un avversario ostico anche per il nostro portacolori, a settembre ha sconfitto Dominic Thiem in Coppa Davis: si tratta di un ventenne emergente capace di vincere tre Challenger nel 2019, attuale numero 123 del mondo. Jannik Sinner scenderà in campo o martedì 7 gennaio o mercoledì 8 gennaio, la data ... Leggi la notizia su oasport

