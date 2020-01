Cessione Catania, novità importanti sul futuro del club siciliano (Di sabato 4 gennaio 2020) Cessione Catania – Stagione veramente brutta in casa Catania, il club siciliano è lontanissimo dalla vetta del campionato di Serie C ed anche i playoff sono a rischio, nel frattempo arrivano importanti novità dal punto di vista societario. Il Comitato promotore ha fatto sapere che a gestire il tutto saranno lo studio Paladino e lo studio Castelli, tramite una delega. “I prossimi passi del Comitato saranno, quindi, contattare la societa’ calcio Catania nei modi previsti quando si imbastisce una proposta di trattativa e avviare tutte le procedure previste dalla Legge per ottenere le necessarie attestazioni”, si legge nella nota. “Ecco perche’, per rispetto nei confronti di tutte le parti coinvolte e della citta’, in questa fase il Comitato sara’ rappresentato esclusivamente dallo studio Paladino e dallo studio Castelli – ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

