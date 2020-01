Celta Vigo-Osasuna, Liga: news, pronostico e formazioni (Di sabato 4 gennaio 2020) Celta Vigo – Osasuna domenica ore 21:00 A due mesi dall’esonero di Fran Escribá e dall’assunzione del suo sostituto Oscar Garcia, la stagione del Celta Vigo non accenna a migliorare. In terzultima posizione e con solo tre vittorie in diciotto giornate la squadra galiziana non è ancora riuscita a trarre punti pesanti neppure dopo il recente miglioramento in fase di realizzazione. I cinque gol segnati complessivamente nelle ultime tre giornate non sono serviti a ottenere più di un punto. Dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Leganes è arrivato un pareggio per 2-2 in casa contro il Maiorca, per un gol subìto a otto minuti dalla fine. Nella giornata scorsa, l’ultima prima della sosta natalizia, il Celta è passato in vantaggio con Iago Aspas – terzo gol consecutivo in tre partite – dopo appena dieci minuti, al Ciutat de Valencia contro il Levante. È ... Leggi la notizia su ilveggente

Celta Vigo-Osasuna : probabili formazioni - pronostico e quote : Celta Vigo-Osasuna : probabili formazioni , pronostico e quote Domenica 5 gennaio alle 21:00, presso l’Estadio de Balaídos di Vigo, va in scena Celta Vigo-Osasuna . La partita sarà valevole per la 19esima giornata di Primera Division. Il Celta Vigo è in piena zona retrocessione al terzultimo posto con 14 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Levante per 3-1. Davvero inspiegabile l’involuzione ...

