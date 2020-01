Cecera (PD): lavori galleria Giovanni XXIII (Di sabato 4 gennaio 2020) “Nel 2008 presentai una interrogazione a Campagna e Menna attenzionando il problema sulla viabilità che avrebbe causato il cantiere sulla galleria Giovanni XXIII. Proponevo di studiare per tempo un piano della mobilità alternativo in previsione del cantiere futuro creando un tavolo tecnico con VVUU e dipartimento”. Prosegue l’ex assessore del XIV Municipio Alessio Cecera: “la risposta fu che sapevano bene cosa stavano facendo. Il risultato è che oggi viene annunciata una chiusura totale di un senso di marcia per 75 giorni che avrà un impatto significativo sull viabilità dell’intero quadrante”. Conclude il consigliere PD Cecera: “inascoltato il suggerimento di procastinare l’intervento nel periodo estivo e di impostare un piano della viabilità alternativo per la durata del cantiere”. Il Campidoglio comunica l’inizio dei lavori ... Leggi la notizia su romadailynews

