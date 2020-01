Caterina Balivo | chiede una bacio al figlio Guido Alberto La risposta del bimbo spiazza

Vieni da me vola in alto nelle vacanze : Caterina Balivo si gode il record : La Rai ormai da anni sceglie di mandare in onda i suoi programmi dal day time anche nel periodo di festa. Scelta che, anche tra il finire del 2019 e i primi giorni del 2020 ha premiato i programmi della rete. Non fa eccezione Vieni da me che, durante l’anno, zoppica a causa della fortissima concorrenza che arriva in particolare da Canale 5. Quando infatti in quel di Mediaset prende il via Uomini e Donne non ce n’è per nessuno. In ...

Vieni da Me - Caterina Balivo splendida in rosso : le confessioni di Varrese e Paolantoni : Caterina Balivo inaugura l’inizio dell’anno con un look strepitoso. La conduttrice di Vieni da Me ha fatto il suo ingresso negli studi Rai sfoggiando un abito rosso fuoco con una profonda scollatura, arricchita da una collana a forma di stella. Un outfit che è stato apprezzato molto dai fan della trasmissione per cui Vieni da Me è ormai diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile. La padrona di casa ha ospitato nel suo studio ...

Caterina Balivo a Vieni da me ironizza : “Ho la voce da gallina” : Caterina Balivo fa una battuta a Vieni da me e ironizza sulla sua voce: “È da gallina!” Ospiti delle “Domande scottanti” di Vieni da me di oggi, 2 gennaio, sono stati Emanuela Rossi e Francesco Paolantoni, protagonisti sul web di una sitcom che parla di prevenzione sul tumore alla prostata. Emanuela che è una delle doppiatrici più famose d’Italia, ha doppiato Paolantoni in uno sketch molto divertente. La donna, ...

Caterina Balivo su Pamela Prati : “Mi ha parlato dei suoi figli con le lacrime agli occhi” : Caterina Balivo è tornata a parlare del caso Pratiful a Vieni da me, ecco cosa ha svelato la conduttrice su Pamela Prati Pamela Prati torna ad attirare l’attenzione del gossip a causa dello scandalo che l’ha resa protagonista per mesi. In televisione per molto tempo ha preso in giro tutti con la storia del suo matrimonio con Mark Caltagirone, l’uomo però non è mai esistito. In molti hanno sospettato a lungo che il matrimonio della Prati non ...

Caterina Balivo - la prima foto del 2020 è super hot : il vestitino è strettissimo e lo spacco inguinale : Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Amatissima come presentatrice di Vieni da me, Caterina Balivo è molto seguita dal pubblico anche sui social dove posta ogni giorno foto delle sue giornate e della sua bellezza. È spontanea, è ironica, è simpatica e il pubblico non può che amare Caterina Balivo. E quando lei mette in mostra il suo lato sexy… Tutti perdono la testa. Per esempio, avete visto la prima foto ...

La suocera di Caterina Balivo a Vieni da me è la sorpresa con cui chiude l’anno (Foto) : Gran sorpresa per il pubblico di Vieni da me oggi con l’arrivo in studio della suocera di Caterina Balivo (Foto). La mamma del marito della conduttrice di Rai 1 abbiamo già avuto occasione di vederla sui social, sul profilo Instagram di sua nuora, in più occasioni, in genere per delle critiche. Osservazioni ben accolte dalla Balivo ma c’è da dire che sua suocera è davvero speciale, schietta. Caterina annuncia la sua entrata in studio e avvisa ...

Pamela Prati - nuovi retroscena di Caterina Balivo a Vieni da Me : Pamela Prati, nuovi retroscena di Caterina Balivo a Vieni da Me. Nel programma svelata anche una trattativa in corso per realizzare un film importante Il 2019 se ne va ed è tempo di bilanci. A Vieni da Me, per commentare le più importanti notizie dell’anno, è sbarcato il giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity […] L'articolo Pamela Prati, nuovi retroscena di Caterina Balivo a Vieni da Me proviene da Gossip e Tv.