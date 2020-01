Catania, fratellini di 9 e 10 anni gestivano un bar abusivo con sala giochi e rivendita di botti: denunciati il padre e fratello maggiorenne (Di sabato 4 gennaio 2020) Nonostante la tenera età, gestivano un bar abusivo nel quale c’erano anche una sala giochi e una rivendita di fuochi d’artificio. Il tutto occupando abusivamente suolo pubblico e in parte un immobile dell’amministrazione comunale. Protagonisti – loro malgrado – della vicenda due fratelli di 9 e 10 anni del popoloso rione Librino di Catania. Per questo la polizia ha sequestrato il locale e denunciato il padre e il fratello maggiorenne per vendita e cessione di fuochi d’artificio a minori di anni 18, invasione di edifici e terreni pubblici, sfruttamento del lavoro minorile e mancanza della tabella dei giochi proibiti. I due minorenni, ricostruisce la Questura, servivano anche bevande alcoliche agli avventori e gestivano la cassa, lavorando in luoghi non salubri e non sicuri. E uno dei due fratellini, infastidito dal controllo di polizia, al momento ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

