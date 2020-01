Caso Galeone, parla l’imprenditrice che ha incastrato il prefetto: “Ora ho paura” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Eravamo nel palazzo del governo, davanti a me avevo il ritratto del presidente Sergio Mattarella e il tricolore. E il prefetto mi chiedeva di fare una truffa e consegnarle una somma miserabile, 700 euro”. Sono le parole di Cinzia Falcone, 46 anni, l’imprenditrice dalla cui denuncia è scaturito l’arresto del prefetto di Cosenza Paola Galeone per il reato di induzione indebita a fare o promettere utilità. “Per un attimo ho pensato di non aver capito bene”, afferma l’imprenditrice in un’intervista a La Repubblica. “E però, prima di congedarmi, la Galeone mi ha lanciato un messaggio inequivocabile”. La Galeone, ex prefetto di Benevento ora ai domiciliari, parlando della gara per il centro di accoglienza dei migranti, a cui stava partecipando l’imprenditrice, avrebbe detto ... Leggi la notizia su anteprima24

