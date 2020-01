Casarin: «Fuorigioco, è tornato il buon senso. I millimetri valgono solo in caso di gol non gol» (Di sabato 4 gennaio 2020) Anche Paolo Casarin è d’accordo col cambio della regola del Fuorigioco. Lo dice in un’intervista al Corriere dello Sport. Si sono accorti che calcolare il Fuorigioco sulla posizione attaccante-difensore non è sufficiente. Bisogna sapere con esattezza quando è partito il lancio o il passaggio. Esiste una straordinaria e inutile precisione nella parte finale dell’azione, mentre c’è il buio più assoluto sulla situazione di partenza. Sbagliare frame vuol dire sbagliare la valutazione anche di 15-20 centimetri. La luce tra attaccante e difensore «Quando il guardalinee contava davvero, doveva accorgersi del momento in cui partiva il pallone e contemporaneamente controllare il movimento dell’attaccante. I 20 centimetri di cui parlavo erano un margine più che accettabile di errore. La misura per determinare un Fuorigioco era la luce tra attaccante e difensore: se la figura del primo ... Leggi la notizia su ilnapolista

