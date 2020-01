Cameron Diaz ha annunciato a sorpresa di essere diventata mamma (Di sabato 4 gennaio 2020) Ha avuto una bambina con il marito Benji Madden Cameron Diaz ha annunciato a sorpresa di essere diventata mamma News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

novasocialnews : Cameron Diaz diventa mamma per la prima volta a 47 anni: è nata Raddix #novasocialnews #spettacolo #news… - NeNe707_ : Cameron Diaz è diventata mamma di una bambina ?????? Io non ricordavo neanche più che fosse sposata con Benji Madden (Good Charlotte) ?? - brown_sugs : Cameron Diaz and Nicole Richie are sister in laws -