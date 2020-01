Cambogia: crolla hotel durante la costruzione: almeno 7 morti (Di sabato 4 gennaio 2020) almeno 7 persone sono morte e un’altra dozzina son rimaste ferite nel crollo di un hotel a 7 piani in costruzione. È successo in Cambogia ieri 3 gennaio, nella provincia costiera di Kep, nel sud del Paese asiatico. Una trentina di operai è rimasta coinvolta nell’incidente, ma ci sarebbero anche donne e bambini fra le macerie. Si tratta di una tragedia fra tante altre simili. Episodi analoghi, anche recenti, hanno riempito la stampa locale. Si cercano altri sopravvissuti sotto le macerie Il collasso della struttura sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 del pomeriggio del 3 gennaio. Le squadre di soccorso son riuscite al momento a tirare fuori dalle macerie 17 sopravvissuti, che son stati trasportati d’urgenza in ospedale. Sfortunamente, 4 di loro hanno perso la vita nel tragitto. Lo ha reso noto un portavoce dell’autorità locale tramite AFP. Sul luogo dell’incidente si sono ... Leggi la notizia su thesocialpost

Potedecrema : RT @BlitzQuotidiano: Cambogia, crolla hotel in costruzione: almeno 7 morti, 18 estratti vivi dalle macerie - zazoomnews : Cambogia crolla un hotel in costruzione: almeno 7 morti - #Cambogia #crolla #hotel #costruzione: - BlitzQuotidiano : Cambogia, crolla hotel in costruzione: almeno 7 morti, 18 estratti vivi dalle macerie -