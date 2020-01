Calza sospesa, l’iniziativa a Salerno per l’Epifania (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “Dona ai bambini che non possono avere regali”. È l’appello lanciato dall’associazione Porta Maria che ha attivato, dopo la benedizione delle calze della Befana, avvenuta questa mattina nella chiesa del Crocifisso a Salerno un punto di raccolta di giochi che sarà aperto per tutta la giornata di oggi sul corso Vittorio Emanuele a Salerno. Realizzata in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno l’iniziativa, che ha ricevuto la collaborazione ed una donazione anche dalla Salernitana Calcio, prevede anche la possibilità di realizzare la Calza sospesa. I negozi che aderiscono hanno affisso una locandina che informa i consumatori sulla possibilità di acquistare il regalare doni e dolciumi. Con l’aiuto del Comune di Salerno e dell’assessorato alle politiche sociali saranno poi individuate le famiglie più ... Leggi la notizia su anteprima24

