Calciomercato Napoli, per Paolo Del Genio il club ha sbagliato a non cedere in estate (Di sabato 4 gennaio 2020) Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dello scorso mercato estivo. Tema della digressione, le mancate cessioni di alcuni big. “È così, ormai è successo. Il Napoli ha sbagliato a rifiutare offerte che andavano oltre al valore effettivo dei giocatori, io la critico la società, ma capisco la motivazioni perché il club ha sentito l’odore dello Scudetto, l’ha sentito vicino ed ha provato a tirare più a lungo possibile. Ora l’abbiamo capito tutti che il gruppo storico non lo vincerà, non l’ha vinto due anni fa e non lo vincerà più, ma prima la società ci credeva sia due anni fa che con Ancelotti. Ora è chiaro, forse se fossimo andati meglio c’era ancora la speranza di riprendersi l’anno prossimo, mentre ora si andrà ad un cambio radicale”. Infine, un consiglio. ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

