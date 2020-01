Calciomercato Milan: incontro positivo per Todibo. Si cerca l’intesa (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato Milan: incontro positivo per Todibo. Si cerca l’intesa Dopo aver scosso il Calciomercato italiano con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza del Milan si prepara ad affondare il secondo colpo, questa volta per rinforzare la difesa: obiettivo Todibo del Barcellona. LEGGI ANCHE: Eriksen-Inter: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Il Milan punta a rinforzare la difesa Dopo un’iniziale chiusura da parte del club catalano, il Milan ha fatto dei passi avanti nella trattativa per portare Jean-Clair Todibo in rossonero: decisivo in tal senso il blitz del direttore sportivo Riky Massara in Spagna per convincere la dirigenza blaugrana. L’intesa è sempre più vicina e si ragiona alla formula del trasferimento. Il giocatore francese, infatti, sta trovando poco spazio da titolare in questa stagione e vorrebbe cambiare aria, senza però rinunciare ... Leggi la notizia su termometropolitico

