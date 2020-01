Calciomercato 4 gennaio: Juve, Emre Can resta! Inter-Vidal, l’affare si farà (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato 4 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi 4 gennaio. Tutti gli affari in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. JuveNTUS– Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Torino, la Juventus sarebbe pronta a confermare Emre Can in vista della seconda parte di stagione. Nessun addio o possibile scambio con Paredes. Inter– Eriksen possibile affare … L'articolo Calciomercato 4 gennaio: Juve, Emre Can resta! Inter-Vidal, l’affare si farà proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

MatteoPedrosi : Info di servizio Precisazione doverosa per chi mi segue da tempo: a gennaio non scriverò news di #calciomercato (a… - DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, idea Roger #Martinez per l'attacco ?? - Gazzetta_it : #Premier In Inghilterra: “#Eriksen vuole l’@Inter già a gennaio” -