Buona la prima per Flavio Montrucchio: “Bake Off Italia – All Stars Battle” è un successo (Di sabato 4 gennaio 2020) Debutto stellare per Flavio Montrucchio: il suo “Bake Off Italia – All Stars Battle” ha ottenuto solo consensi, conquistando la serata televisiva del venerdì. Un dolce successo! Flavio Montrucchio, il giovane e talentuoso attore, ha riscosso un grande successo con la prima puntata di “Bake Off Italia – All Stars Battle“: la trasmissione ha totalizzato il 2% raggiungendo più di 460.000 telespettatori. La messa in onda è stata la più twittata e apprezzata sui social, ecco come hanno commentato gli utenti: “Facciamo una petizione per avere sempre Flavio Montrucchio come presentatore.” “Flavio si dimostra sempre più bravo e all’altezza in ogni cosa che fa. #BakeOffItalia” “Non era una sfida facile prendere le redini di una macchina da guerra come #BakeOffItalia capitanata egregiamente per 7 edizioni da Benedetta Parodi. Ma Flavio Montrucchio ... Leggi la notizia su velvetgossip

BenettonRugby : #BENvGLA 34' [5-19] Buona azione dei Leoni che vanno più volte vicino alla meta prima con Rizzi e dopo con Ioane, l… - tripposauro : @Morbilla_ @anna_salvaje La tua prima casa non è mai orrenda. E' il tuo primo vero 'rifugio' e, per definizione, è… - MandhirSingh19 : RT @angela3nipoti1: #arte Sir George Clausen ??Interior Buona prima sera 2020,caro Luigi @BaroneZaza70 @restot50 @migliaccio31 @Rebeka807211… -